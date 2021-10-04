Первоочередное изучение проблемы показало серьезные сбои системы DNS в Facebook. Причиной этого может быть как непреднамеренная ошибка, так и о саботаже.

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Почему DNS-сокращению подверглись сбоя в фейсбуке

DNS-сокращение от System Domain Name System – это служба, которая переводит прочитанные человеком имена хостов, например, 24tv.ua.com, в необработанные числовые IP-адреса – например, 19.121.149.145.

Без работы DNS компьютер не знает, как попасть на серверы, на которых размещен веб-сайт. Сначала речь шла именно о сбое этого звена. Именно на этом акцентировали IT-шники.



Пост о сбое в фейсбуке из-за неполадок DNS-сервисов/Скриншот

Однако проблема глубже, чем очевидные сбои DNS в Facebook. Инстаграм, принадлежащей фейсбуку, также был заблокирован. Его DNS-сервисы размещающиеся на Amazon, они не являются внутренними, работали.

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Instagram и WhatsApp были доступны, но вместо этого обнаружили ошибки HTTP 503 сервер не доступен для запроса.

Чуть позже вице-президент Cloudflare Дан Кнехт сообщил, что все маршруты BGP для фейсбуке были удалены. BGP – это система, с помощью которой одна сеть определяет лучший путь к другой сети. Без BGP-маршрутов в сети Фейсбук, собственные DNS-серверы были бы недоступны, как и отсутствующие серверы приложений для Instagram, WhatsApp и Oculus VR, принадлежащих Фейсбуку.

Преднамеренные действия или ошибка

Вскоре после этого пользователь Reddit u/ramenporn сообщил в subreddit r/sysadmin, что пиринг BGP с Facebook снизился, вероятно, из-за изменения конфигурации. Ее осуществили незадолго до начала перебоев в работе.

По интернету также "гуляет" анонимная информация от сотрудников, что какие-то приложения Facebook фактически осуществляют DDOS-атаки на Всемирную сеть. Это означает, что "поломка" была вызвана изнутри. При этом, версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.

О том, как это произошло, пока есть два предположения: непреднамеренное из-за ошибки или это определенный саботаж работников. Официальной информации по этому пока представители фейсбуке не предоставляют.

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