Эксперты назвали утечку газа из российских трубопроводов огромной экологической катастрофой

26 сентября произошла масштабная утечка газа на трех участках трубопроводов Nord Stream. Еще один обнаружили спустя три дня. Сейсмологи заявили о толчках, что заставило говорить о спланированной диверсии. Последствия ее будут ужасными.

Как сообщило CNN, ни один из пострадавших трубопроводов не работал, но вероятно, они содержали газ под давлением. Ученые еще до конца не поняли все возможные последствия, но они уже говорят, что влияние на климат будет катастрофическим. Последствия будут ощущаться даже спустя десятилетия.

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Плохие новости о климате

Метан является одним из парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.

Потенциал к глобальному потеплению от него в 30 раз больше, чем у диоксида углерода.

Хотя метан не задерживается в атмосфере так долго, как углекислый газ, поначалу он гораздо разрушительнее для климата из-за того, насколько эффективно поглощает тепло Солнца.

В первые два десятилетия после выброса метан более чем в 80 раз сильнее углекислого газа.

Учитывая, что в течение двадцати лет тонна метана оказывает влияние на климат более чем в 80 раз больше, чем CO 2 , потенциал массовых и очень вредных выбросов вызывает беспокойство. Есть ряд неопределенностей, но если эти трубопроводы выйдут из строя, влияние на климат будет катастрофическим и даже может быть беспрецедентным.

– говорит Дэвид Маккейб, старший научный сотрудник Целевой группы чистого воздуха.

Выпущенный из труб газ теперь начнет поглощать солнечное тепло, нагревая атмосферу.

Ученые видели один из способов сдерживания глобального потепления – в сокращении выбросов метана в атмосферу. Это возможно было сделать путем модернизации промышленности, оборудования, методов ведения сельского хозяйства, методом контроля свалок – все это продуцирует выбросы этого опасного газа. Однако теперь проблема встает другой стороной.

Сегодня человечество изобрело методы наблюдения за выбросами метана, например несколько спутников, которые следят за шлейфами газа в атмосфере, но не имеет эффективных способов борьбы с попавшим в воздух метаном.