Приложение єППО вышло для Android: присоединяйтесь к противовоздушной обороне

Конструкторская группа "Технари" разработала приложение под названием єППО, которое дает возможность сообщить о ракетах, дронах, самолетах или вертолете врага. Версия для Android прошла проверку и уже доступна для скачивания из Play Маркета.

Чтобы загрузить приложение, перейдите по ссылке. Каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне.

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Как это работает

После установки приложения необходимо пройти авторизацию с помощью Дии, поэтому рекомендуем заранее все настроить, чтобы не пришлось тратить на это время в неподходящий момент. Чтобы убедиться, что все работает исправно, нажмите "Тест".

Если вы заметили воздушную цель, например крылатую ракету или дрон камикадзе, воспользуйтесь приложением єППО.

Для начала выберите тип цели – ракета, беспилотник, самолет, вертолет, взрыв.

Направьте смартфон в направлении движения объекта.

Нажмите на большую красную кнопку.

Специалисты ПВО увидят отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и поможет сбить вражескую цель.

Почему это необходимо

Из-за кривизны земного шара локаторы видят низковысотные воздушные цели только на коротком расстоянии. Поэтому крылатые ракеты и беспилотники прячутся от ПВО на малых высотах. Но увидеть и услышать ракету или дрон могут люди вдоль их траекторий.

Версия для iOS

Версия для iOS уже тестируется. Однако точной даты ее выхода пока нет.