Одной из частых причин несовместимости является требование к наличию модуля Trusted Platform Module 2.0. Модуль TPM может быть отключен в BIOS, но на довольно старых компьютерах его просто нет.

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В плане поддерживаемых процессоров Intel и AMD также есть четкие ограничения, которые могли бы стать препятствием для установки Windows 11. К счастью, похоже, что Microsoft не намерена прикладывать чрезмерные усилия для того, чтобы запретить пользователям компьютеров, котоыре официально не поддерживаются, взаимодействовать с новой ОС.

Как обойти ограничения для установки Windows 11

Накануне на сайте поддержки Microsoft появилась статья, посвященная способам установки Windows 11. В ней разработчики описали различные варианты установки новой ОС, а также раскрыли способ загрузки платформы на компьютеры, которые не поддерживаются системой. Оказалось, что для этого достаточно изменить лишь один параметр реестра, как описано в инструкции на скриншоте.

Какой параметр реестра нужно изменить / Скриншот 24 канала

После внесения соответствующих корректив проверка наличия работающего модуля TPM 2.0 и поддерживаемого процессора при установке Windows 11 не будет выполняться.

Однако для установки Windows 11 этим способом необходимо наличие модуля TPM 1.2. Microsoft также напоминает, что устанавливать Windows 11 на устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям, не рекомендуется, а пользователь делая это признает и понимает вероятные риски.