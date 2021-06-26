Windows 11 можно будет установить уже на следующей неделе – как это сделать

До официального релиза Windows 11 еще довольно долго, но познакомиться с новой ОС хочется уже сейчас, и Microsoft готова предложить такую возможность. Уже на следующей неделе компания выпустит официальную предварительную версию Windows 11 для участников программы предварительной оценки Windows (Windows Insider). Рассказываем, как ее установить.

Регистрируемся в программе раннего доступа Windows

Для возможности установки превью-версии Windows 11 сначала необходимо зарегистрироваться в программе Windows Insider. Для этого нужно перейти по ссылке, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и войти с помощью учетной записи Microsoft. После релиза предварительной сборки она станет доступна для загрузки.

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Проверить, подходит ли ваш компьютер для установки Windows 11, можно с помощью специального приложения PC Health Check. Как это сделать мы уже писали, поэтому по этой ссылке вы найдете всю нужную информацию.

Заметим, что некоторые пользователи, чьи ПК точно соответствуют минимальным системным требованиям Windows 11, пожаловались, что программа определила их как неподходящие, выдав ошибку.

В этом случае необходимо убедиться, что ваш ПК или ноутбук оснащен модулем безопасности TPM 2.0, и функция Secure Boot должна быть активна в настройках UEFI материнской платы. Если все сделать правильно, и ваш ПК действительно совместим с Windows 11, то программа PC Health Check выдаст сообщение о том, что "На ваш ПК можно установить Windows 11".

Когда Windows 11 выйдет официально

Для тех, кто не готов к экспериментам с ранними сборками новой операционной системы, стоит дождаться осени. Именно тогда Microsoft начнет выпуск Windows 11 в качестве обновления для пользователей Windows 10.