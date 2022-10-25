Как отмечает 24 канал , Apple давно планомерно переводит все свои компьютеры на собственные процессоры. Из всей линейки только Mac Pro по-прежнему комплектуется процессорами от Intel, но, судя по слухам, и ему осталось недолго.

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Именно поэтому количество маков на процессорах от Intel, которые получат macOS Ventura в этом году, существенно ниже, чем в прошлом году во время обновления до macOS Monterey. Полностью список выглядит так:

iMac 2017 и поновее.

Mac Studio 2022

Mac Pro 2019 и поновее.

iMac Pro 2017 и поновее.

Mac mini 2018 и поновее.

MacBook Air 2018 и поновее.

MacBook 2017 и поновее.

MacBook Pro 2017 и поновее.

Скорее всего, после того, как последние Mac Pro будут переведены на собственные процессоры, Apple начнет еще быстрее сокращать поддержку Intel-устройств.

Как установить macOS Venture

Все достаточно просто, нужно только следовать следующему алгоритму:

Щелкните логотип Apple в левом верхнем углу. Выберите "Обновление ПО". Нажмите кнопку "Обновить сейчас", и операционная система загрузится и установится автоматически.

Обязательно перед обновлением создайте резервную копию Time Machine. Это позволит избежать потери данных в случае, если что-нибудь пойдет не так или просто захочется откатить систему обратно. Обратите внимание, что не все возможности macOS Ventura появятся на старых маках.

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Новые возможности системы

Новая OS от Apple пришла на смену Monterey, представленной годом ранее. Обновлений достаточно много, но самым необычным из них, кажется, является возможность использования iPhone в качестве веб-камеры. Правда, для этого нужно купить специальный крепеж.

Из других полезных новшеств можно отметить новый стиль многозадачности, когда миниатюры приложений не "валяются" по всему экрану, а аккуратно собраны в стопочки в углу. Поиск Spotlight теперь работает красивее и качественнее, по сути вы получаете доступ сразу к нужным файлам.

Так же появилось совместное использование экрана и возможность более глубокой работы с почтовым клиентом и Safari.