Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал ряд новых проектов и сервисов в рамках платформы Дия. Украинцы смогут воспользоваться новыми цифровыми услугами уже в 2021 году.

Михаил Федоров отметил, что команды проектов проводят еженедельные совещания, на которых решаются вопросы по реализации и внедрению тех или иных услуг, сообщает 24 канал. В то же время команды работают над нормативными изменениями, функционала и внедрением проектов.

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Какие услуги появятся в Дие в 2021 году

Дия ID

Современная цифровая подпись, которая призвана облегчить гражданам получение услуг в интернет. Услуга позволит прямо в смартфоне получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). С её помощью можно быстро подписать документы со смартфона, а также получить административные и финансовые услуги.

Изменение места регистрации онлайн

Эту услугу Минцифры анонсировало еще в конце 2020 года. Тогда правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места жительства в электронном формате.

Строительные услуги онлайн

Теперь на портале Дия можно будет получить услуги для начала выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3. Кроме того, появится автоматическая регистрация бизнеса – автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Для реализации этого проекта уже готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

Электронное медицинское заключение

Также в 2021 году Минцифры планирует реализовать работу электронного медицинского заключения. Он придет на замену бумажной справке и будет храниться в системе eHealth.

Работа над порталом и другие услуги

Совсем скоро на портале появятся новые онлайн-услуги. Будут оптимизированы и переведены в Дию услуги кабинета налогоплательщика. Для запуска всех этих сервисов Минцифра разработала методологию и синхронизировалась с командами, чтобы улучшить каждый проект.