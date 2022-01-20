Ушла эпоха: знаковые гаджеты из прошлого, которые вызывают ностальгию

В современном мире гаджет перестает быть актуальным уже с выходом новой модели. Однако так было не всегда. Специально для Техно 24 гиперпространство объявлений IZI.ua собрало подборку культовых гаджетов, которые стали символами своего времени.

Сегодня рядового пользователя трудно удивить новым смартфоном, приставкой или другим устройством, Ведь еще относительно недавно мы удивлялись любому новому изобретению. Теперь же нам лишь приходится с трепетом вспоминать о технологиях, которые еще несколько десятков лет назад действительно поражали.

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Часы Montana

В эпоху смартчасов модель “Монтана” не кажется чем-то экстраординарным. Однако в 90-х годах о ней мечтал каждый школьник. Ведь на то время модель выглядела стильно и превосходила отечественные аналоги по набору функций: будильник, секундомер, подсветка и 16 мелодий. А название в честь американского штата говорило само за себя.



Часы Montana / Фото IZI.ua

Часы до сих пор выпускают в Китае, но былую славу уже не вернуть: сейчас их носят только модники, коллекционеры и поклонники винтажа.

Nokia 3310

Спустя двадцать лет Nokia 3310 по-прежнему остается самым популярным телефоном финского бренда. С 2000 года было продано около 126 млн экземпляров. С функциональной стороны излишеств не было: черно-белый дисплей, монофонические мелодии, журнал на входящие и исходящие вызовы.

Из плюсов — телефон поддерживал игру “змейка”. Однако главная фишка была в прочности. О долговечности устройства ходили легенды. Во многом, именно из-за 3310 аналогичные модели в народе стали называть “орехоколами”.



Легендарна Nokia 3310 / Фото IZI.ua

В 2005 году телефон сняли с производства, но у многих до сих пор остались рабочие экземпляры, а самые преданные фанаты Nokia покупают модель с рук.

Brick Game – Тетрис

В мире игру тетрис знают благодаря консоли GameBoy. Однако у нас в 90-е был более популярен ее китайский аналог — Brick Game — портативный гаджет с играми: змейкой, арканоидом, гонками и, конечно, тетрисом.

Тетрис — самая продаваемая игра в мире. Только для GameBoy было продано 35 миллионов копий. И это официально, не говоря уже о китайских Brick Game. А в 2007 году тетрис вошел в число десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в Библиотеку Конгресса.



Тетрис был практически у каждого ребенка / Фото IZI.ua

С развитием смартфонов популярность Brick Game пошла на убыль. Однако настоящие фанаты играют в него и по сей день.

Тамагочи

Тамагочи — легенда 90-х, тренажер заботы о виртуальным друге. От владельца требовалось кормить, поить, укладывать спать и делать все возможное, чтобы тамагочи не умер. Увлечение стало настолько повальным, что многие пропускали уроки, чтобы покормить виртуального друга. А смерть питомца становилась трагедией.



Тамагочи нуждался в особом внимании / Фото IZI.ua

Гаджет быстро завоевал внимание не только детей, но взрослых, а в психологии даже появился термин "эффект тамагочи" – когда настолько сильно привязываешься к неживому предмету, что начинаешь воспринимать его как другого человека.

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iPod Classic

Плеер iPod был звездой Apple еще до появления iPhone и iPad. Идея была проста: 1000 цифровых песен в устройстве размером с колоду карт. Секрет был в том, что вместо флешь-памяти, которую использовали конкуренты, установить маленький жесткий диск.

И это сработало! Одним из самых популярных iPod стала модель Classic — священный грааль среди меломанов того времени. Внутри — жесткий диск на 160 Гб, снаружи — колесом навигации, с помощью которого можно было быстро переключаться между треками.



iPod Classic до сих пор является желанным гаджетом среди меломанов / Фото IZI.ua

Музыкальные стриминговые сервисы, а также iPhone, которые частично перенял функции плеера, вытеснили iPod. Однако влияние плеера на музыкальную индустрию сложно переоценить.

Приставка NES (Dendy)

В девяностые главными игроками мирового геймерского рынка была Nintendo и ее приставка Famicom, или же Nintendo Entertainment System. У нас Nintendo многим была не по карману, поэтому большинство играли на нелегальной копии – Dendy. Приставка стала настолько популярной, что ее именем начали называть любые восьми битные аналоги, а желтые картриджи с играми были повсюду.



О NES мечтал каждый подросток 90-х, но достать можно было лишь Dendy / Фото IZI.ua

Впоследствии на смену 8-битным приставкам пришла 16-битная консоль SEGA Mega Drive. Ходили мифы о том, что приставки портят кинескопы телевизоров, но это мало кого останавливало.

Sony Walkman

Sony Walkman — главный кассетный плеер в мире. Пик популярности устройства пришелся на конец 80-х годов. Плеер питался от двух батареек, которых хватало на пару часов, поэтому, чтобы сэкономить заряд, многие перематывали кассеты карандашом.



Найпопулярній кассетный плеєр у світі / Фото IZI.ua

После 2000 года формат кассет вытеснили компакт-диски и на смену кассетному пришел CD-плеер. Последняя модель кассетного плеера Walkman была выпущена в 2010 году, а сам фирменный знак Walkman до сих пор используется для большинства портативных аудиоустройств Sony.

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Фотоаппарат Polaroid

Первые фотоаппараты Polaroid, делающие моментальные снимки, увидели свет в середине прошлого века. Однако пик популярности у нас пришелся на начало 1990 годов. Фотосъемка этими камерами не требовала особых знаний. Задача максимум — навести объектив на предмет съемки и нажать кнопку.



Polaroid поражал способностью делать фото на ходу / Фото IZI.ua

Полароидная съемка пользовалась особой популярностью у фотографов, которые снимали отдыхающих на курортах. Ведь в этом случае результат был готов уже через пару минут.