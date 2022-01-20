Сегодня рядового пользователя трудно удивить новым смартфоном, приставкой или другим устройством, Ведь еще относительно недавно мы удивлялись любому новому изобретению. Теперь же нам лишь приходится с трепетом вспоминать о технологиях, которые еще несколько десятков лет назад действительно поражали.

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Часы Montana

В эпоху смартчасов модель “Монтана” не кажется чем-то экстраординарным. Однако в 90-х годах о ней мечтал каждый школьник. Ведь на то время модель выглядела стильно и превосходила отечественные аналоги по набору функций: будильник, секундомер, подсветка и 16 мелодий. А название в честь американского штата говорило само за себя.



Часы Montana / Фото IZI.ua

Часы до сих пор выпускают в Китае, но былую славу уже не вернуть: сейчас их носят только модники, коллекционеры и поклонники винтажа.

Nokia 3310

Спустя двадцать лет Nokia 3310 по-прежнему остается самым популярным телефоном финского бренда. С 2000 года было продано около 126 млн экземпляров. С функциональной стороны излишеств не было: черно-белый дисплей, монофонические мелодии, журнал на входящие и исходящие вызовы.

Из плюсов — телефон поддерживал игру “змейка”. Однако главная фишка была в прочности. О долговечности устройства ходили легенды. Во многом, именно из-за 3310 аналогичные модели в народе стали называть “орехоколами”.



Легендарна Nokia 3310 / Фото IZI.ua

В 2005 году телефон сняли с производства, но у многих до сих пор остались рабочие экземпляры, а самые преданные фанаты Nokia покупают модель с рук.

Brick Game – Тетрис

В мире игру тетрис знают благодаря консоли GameBoy. Однако у нас в 90-е был более популярен ее китайский аналог — Brick Game — портативный гаджет с играми: змейкой, арканоидом, гонками и, конечно, тетрисом.

Тетрис — самая продаваемая игра в мире. Только для GameBoy было продано 35 миллионов копий. И это официально, не говоря уже о китайских Brick Game. А в 2007 году тетрис вошел в число десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в Библиотеку Конгресса.



Тетрис был практически у каждого ребенка / Фото IZI.ua

С развитием смартфонов популярность Brick Game пошла на убыль. Однако настоящие фанаты играют в него и по сей день.

Тамагочи

Тамагочи — легенда 90-х, тренажер заботы о виртуальным друге. От владельца требовалось кормить, поить, укладывать спать и делать все возможное, чтобы тамагочи не умер. Увлечение стало настолько повальным, что многие пропускали уроки, чтобы покормить виртуального друга. А смерть питомца становилась трагедией.



Тамагочи нуждался в особом внимании / Фото IZI.ua

Гаджет быстро завоевал внимание не только детей, но взрослых, а в психологии даже появился термин "эффект тамагочи" – когда настолько сильно привязываешься к неживому предмету, что начинаешь воспринимать его как другого человека.

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iPod Classic

Плеер iPod был звездой Apple еще до появления iPhone и iPad. Идея была проста: 1000 цифровых песен в устройстве размером с колоду карт. Секрет был в том, что вместо флешь-памяти, которую использовали конкуренты, установить маленький жесткий диск.

И это сработало! Одним из самых популярных iPod стала модель Classic — священный грааль среди меломанов того времени. Внутри — жесткий диск на 160 Гб, снаружи — колесом навигации, с помощью которого можно было быстро переключаться между треками.



iPod Classic до сих пор является желанным гаджетом среди меломанов / Фото IZI.ua

Музыкальные стриминговые сервисы, а также iPhone, которые частично перенял функции плеера, вытеснили iPod. Однако влияние плеера на музыкальную индустрию сложно переоценить.

Приставка NES (Dendy)

В девяностые главными игроками мирового геймерского рынка была Nintendo и ее приставка Famicom, или же Nintendo Entertainment System. У нас Nintendo многим была не по карману, поэтому большинство играли на нелегальной копии – Dendy. Приставка стала настолько популярной, что ее именем начали называть любые восьми битные аналоги, а желтые картриджи с играми были повсюду.



О NES мечтал каждый подросток 90-х, но достать можно было лишь Dendy / Фото IZI.ua

Впоследствии на смену 8-битным приставкам пришла 16-битная консоль SEGA Mega Drive. Ходили мифы о том, что приставки портят кинескопы телевизоров, но это мало кого останавливало.

Sony Walkman

Sony Walkman — главный кассетный плеер в мире. Пик популярности устройства пришелся на конец 80-х годов. Плеер питался от двух батареек, которых хватало на пару часов, поэтому, чтобы сэкономить заряд, многие перематывали кассеты карандашом.



Найпопулярній кассетный плеєр у світі / Фото IZI.ua

После 2000 года формат кассет вытеснили компакт-диски и на смену кассетному пришел CD-плеер. Последняя модель кассетного плеера Walkman была выпущена в 2010 году, а сам фирменный знак Walkman до сих пор используется для большинства портативных аудиоустройств Sony.

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Фотоаппарат Polaroid

Первые фотоаппараты Polaroid, делающие моментальные снимки, увидели свет в середине прошлого века. Однако пик популярности у нас пришелся на начало 1990 годов. Фотосъемка этими камерами не требовала особых знаний. Задача максимум — навести объектив на предмет съемки и нажать кнопку.



Polaroid поражал способностью делать фото на ходу / Фото IZI.ua

Полароидная съемка пользовалась особой популярностью у фотографов, которые снимали отдыхающих на курортах. Ведь в этом случае результат был готов уже через пару минут.