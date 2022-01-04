Как и было объявлено еще в сентябре прошлого года, сегодня компания больше не предоставляет сервисы для устройств с фирменной операционной системой BlackBerry 7.1 OS и более ранними ее версиями. Кроме того, больше не будут работать ОС BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1.

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Что известно

Все устройства BlackBerry с устаревшим программным обеспечением теперь не смогут выполнять даже основные функции, такие как вызовы, отправка текстовых сообщений или даже вызов 911.

Пользователи также не смогут получить доступ в Интернет ни через Wi-Fi, ни через мобильные сети своего оператора.

Приложения, такие как BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, Blackberry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend, больше не доступны.

Устройства BlackBerry под управлением операционной системы Android пока не трогали (это BlackBerry KeyOne, Key2 и Key2 LE).

В свое время BlackBerry доминировала на рынке США. Смартфоны компании всегда в большей степени ориентировались на потребности корпоративных клиентов, предлагая лучшую защиту персональных данных, бизнес-сервисы, а также удобный доступ к электронной почте и интернету. Устройства бренда предпочитали полноценную физическую QWERTY клавиатуру.

Доминирование BlackBerry на рынке продолжалось, пока Apple не выпустила первый iPhone в 2007 году. Теперь канадский производитель является в большей степени "компанией по кибербезопасности". Всего через несколько месяцев после того, как TCL анонсировала BlackBerry Key2 LE, BlackBerry завершила сделку по приобретению компании Cylance, занимающейся кибербезопасностью в области искусственного интеллекта, за 1,4 миллиарда долларов.