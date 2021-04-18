Гешке умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. До последнего момента мужчину окружали близкие люди. Причину смерти Гешке пока не раскрывают.

Заметьте Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский

В Adobe назвали ученого настоящим героем.

Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем в течение десятилетий,

– говорится в сообщении.

Что известно о карьере Гешке