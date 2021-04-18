Гешке умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. До последнего момента мужчину окружали близкие люди. Причину смерти Гешке пока не раскрывают.
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В Adobe назвали ученого настоящим героем.
Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем в течение десятилетий,
– говорится в сообщении.
Что известно о карьере Гешке
- Карьера ученого стартовала в компании Xerox в 1972 году.
- Именно там произошло судьбоносное знакомство Гешке с Джоном Уорноком.
- Впоследствии они вместе основали компанию Adobe.
- В 1992 году Гешке похитили злоумышленники. За ученого требовали 650 тысяч долларов выкупа. Однако через 4 дня полиция сумела освободить Гешке.
- В 2009 году Барак Обама наградил Гешке и Ворнока национальной медалью США в области технологии и инноваций.