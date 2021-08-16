Можно ли выращивать растения на Марсе, используя теплицы

Человечество рано или поздно достигнет Марса. Вероятно, что в ближайшие десятилетия на поверхности Красной планеты появится база или колония. И встанет вопрос питания людей. Но можно ли выращивать там растения, используя обычные теплицы?

Научное исследование имело за цель определить, можно ли на Марсе воспользоваться энергией Солнца, чтобы выращивать съедобные растения. То есть, рассматривалась возможность построения обычных теплиц на поверхности Красной планеты, которые имели бы прозрачную крышу и стены. Результаты эксперимента оказались не очень обнадеживающими.

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Марсоход Curiosity проводил замеры радиационного фона на Марсе / Фото NASA

Результаты радиационного эксперимента

Казалось бы, что тут не о чем говорить – радиация убивает. Но ученым не хватало экспериментальных данных, чтобы оценить уровень воздействия радиации в марсианских условиях. Тем более не было данных о влиянии радиации на определенные типы растений.

Исследователи использовали кобальт-60, чтобы имитировать гамма-излучения в марсианских условиях. На Красной планете радиация в 17 раз мощнее, чем на Земле. 5 источников гамма-излучения расположили над рядами растений, чтобы исключить большое радиационное воздействие на какое-то отдельное растение или группу растений. Эксперимент длился 28 дней.

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Результат, как говорят ученые, был ожидаемым. Урожай был намного хуже, чем у контрольной группы, которая не подверглась радиационному облучению.

Я всегда ждал, что радиация будет иметь негативный эффект на рост растений. Но это не было хорошо исследовано, поэтому нам нужно было подтвердить, что это ожидание было правильным,

– говорит один из авторов исследования Вигер Вамелинк.

Эксперимент показал, что на Марсе нельзя будет рассчитывать на прямые солнечные лучи, ведь одно только гамма-излучение способно сильно подавлять рост растений. А кроме гамма-излучения существуют и другие типы радиации: альфа, бета, рентгеновское излучение, протоны высоких энергий, нейтроны и тяжелые заряженные частицы.