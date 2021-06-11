Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в США сообщили, что в мае 2021 года наблюдался самый высокий уровень CO2 со средней концентрацией 419,13 миллионных долей (ppm). Новый пик также является самым высоким среднемесячным значением с момента начала точных атмосферных измерений 60 лет назад.

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Как было 4 миллиона лет назад

Но реальный масштаб катастрофы становится ясным, если сравнить эти результаты с далеким прошлым, когда атмосфера была так же переполнена CO2, как и сейчас.

Во времена плиоцена, около 4,1-4,5 миллиона лет назад, планета была примерно на 2-3 градуса теплее, чем в доиндустриальный период.

Полярные регионы тогда заросли лесами, а лед, который образуется в Антарктиде и Арктике, был жидкой водой.

Уровень моря держался на 20 метров выше, чем сегодня.

Ученые опасаются, что до возвращения к этим условиям остается всего несколько сотен лет, пока нынешние уровни CO2 не успеют вновь нагреть планету. Однако еще до этого сотни миллионов климатических беженцев будут вынуждены переселиться в другие регионы планеты из-за невыносимой жары и повышения уровня моря.

Что делать

Ученые считают, что сокращение выбросов на 30 процентов в течение шести месяцев сможет дать заметный эффект. Но даже во время пандемии выбросы упали лишь на 6 процентов.

В последнее десятилетие наблюдался более быстрый рост CO2 в атмосфере, чем в любое другое десятилетие в истории человечества, отмечают эксперты. Дело не только в том, что уровни углекислого газа высоки, но и в том, что они стремительно растут.

Если мы хотим избежать катастрофического изменения климата, наивысшим приоритетом должно быть сокращение загрязнения CO2 до нуля в кратчайшие возможные сроки,

– предупреждают климатологи.