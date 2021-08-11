Города и другие населенные пункты, которые располагаются на прибрежной линии, уже столкнулись с проблемой повышения уровня моря. Это происходит из-за таяния ледников в результате глобального потепления. NASA создало сервис Sea Level Change, использовав для прогнозирования данные, которые собирают различные спутники на орбите и научные приборы на самой Земле.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Прогноз поднятия уровня моря до 2150 года выглядит не слишком утешительно / Скриншот с сайта Sea Level Change

Прогнозирование поднятия уровня мирового океана на локальном уровне

Ученые постоянно предупреждают, что уровень мирового океана растет из-за таяния ледников. Но это выглядело не очень очевидно. Теперь же, благодаря сайту Sea Level Change, можно увидеть, насколько поднимется уровень воды на локальном уровне.

Кроме таяния ледников, на сайте также учитываю другие факторы, вызывающие повышение уровня океана. Например, нагрев воды тоже может повлиять на уровень моря.

Читайте на сайте Спутники показали, как изменилась Джакарта: впечатляющие фото города, исчезающего под водой

Сайт может показывать несколько возможных будущих "сценариев" поднятия уровня моря. Так произошло из-за наличия некоторых переменных. Например, существуют различные вариации поднятия уровня океана вследствие различного уровня выбросов парниковых газов.

Такая прогностическая карта будет полезной для всех людей. Кто-то может использовать ее для обучения, а кто-то сможет благодаря ей правильно спланировать дом на прибрежной линии, чтобы его не затопило водой в будущем.

Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.