На помощь могут прийти полезные приложения. Ниже найдете ряд таких приложений.

Настройтесь на рабочий день

Для самозанятого человека важно всегда оставаться мотивированным и начинать рабочий день с правильным настроем. Утренняя рутина задает тон всему рабочему дню. Приложение Zen: Guided Meditation & Sleep включает в себя подборки медитаций для уменьшения стресса, увеличения концентрации внимания, улучшения настроения и здоровья.

Здесь можно найти программы медитаций с разной продолжительностью. Ежедневно за каждую медитацию начисляются баллы, поэтому можно легко отслеживать духовный прогресс. Купив платную версию, пользователь получает доступ к расширенной библиотеке.

Интересно Украинское приложение с книгами Librarius: цены и где скачать

Полейте растения

Закрепить ментальный покой можно благодаря "общению" с природой, а в большом городе с этим справятся комнатные растения. Здесь пригодится приложение Happy plant, которое может напоминать поливать растения.

Для каждого жителя домашней оранжереи можно создать персональный график полива с напоминаниями. Также сервис позволяет наблюдать за ростом зеленых друзей.

Разберитесь с финансами

Теперь, когда разум настроен на работу, можно заняться отчетностью и финансами. Для работы с налогами и бухгалтерией нужен надежный помощник, который позволит сэкономить время и сохранить рабочий запал. Удобно, когда вся бухгалтерия в одном месте.

Благодаря сервису Fairo самозанятые люди могут легко отслеживать входящие транзакции, отправлять счета и рассчитывать налоги. Также скоро пользователи смогут платить налоги одним кликом. С помощью приложения ФЛП 3-й группы избегут неприятной бюрократии, а сохраненные 240 часов в год смогут потратить на новые идеи или ретрит.

Легко маневрируйте между задачами

День только начался, а сколько полезного уже успел сделать фрилансер. Что же дальше по плану? С задачами на день справится гуру тайм-менеджмента – приложение Click Up.

Может заинтересовать Эксперты сформировали список "самых агрессивных" приложений

Сервис помогает следить за всеми этапами работы, планировать и ставить задачи, коммуницировать с командой. Все, что касается проекта, легко хранить в одном месте, так как в задачи можно подгружать необходимые файлы.

Сосредоточьтесь на важном

Теперь самый сложный этап – начать выполнять запланированные задания. Когда сам себе босс, иногда трудно сфокусироваться и взяться за работу. Поможет приложение для концентрации — Forest – Stay focused.

Оно разработано в формате игры: чем дольше пользователь сконцентрирован на своих задачах и не отвлекается на телефон, тем лучше и быстрее растет дерево. Все растения попадают в коллекцию и создают целый лес. "Играть можно с друзьями – каждое выращенное растение приносит баллы, за которые потом можно помочь всемирной организации "Trees for the future" сажать настоящие деревья.

Генерируйте новые идеи

Оставаясь максимально сконцентрированным, легче креативить. Особенно, если к команде присоединится приложение для брейнсторминга MindNode – Mind Map. Он позволяет создавать новые креативные идеи с помощью майндмэпинга. Всего одно слово запускает процесс генерирования, а новые направления мыслей способны привести к непредвиденным креативам.

Помните о водном балансе

Поддавшись музе, легко забыть о главном – водном балансе. Об этом напомнит сервис Drinking water reminder. Приложение поможет рассчитать необходимую норму жидкости в соответствии с весом, поставить напоминания в течение всего дня и анализировать количество выпитой воды.

Интересно Обнародовали рейтинг самых популярных приложений среди украинцев

Красиво оформите идеи

Теперь всеми придуманными идеями можно поделиться с коллегами. С оформлением поможет Craft. Понятный интерфейс и легкость использования позволяют лаконично и стильно визуализировать креативы: добавлять картинки, создавать яркие списки, использовать графику или вставлять эмодзи.

Сделайте сон наиболее важным

Задачи выполнены, дедлайны под контролем. Чтобы следующий день был не менее продуктивным, стоит обратиться за помощью к Sleep Cycle – Sleep Tracker.

Приложение отслеживает качество и продолжительность сна, а также анализирует, что и как на него влияет. Оно очень удобное в использовании, потому что не нуждается в дополнительных девайсах: все данные сервис собирает благодаря микрофону. Продуктивный фрилансер – здоровый фрилансер.