Вопросом космического мусора и других объектов на околоземной орбите решили заняться в Европейском Союзе. С этой целью опубликовали "совместное сообщение" в Европейский парламент и Совет. В инициативе предлагается увеличить сотрудничество с США и ООН для увеличения возможностей ЕС в отслеживании объектов на орбите. Также предлагается разработать правила, которые регулировали бы безопасность в космосе и определяли ответственного во время опасных ситуаций.
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Визуализация мусора на околоземной орбите / Фото ESA
Подробнее о "совместном сообщении"
В сообщении, например, говорится, что необходимо увеличить возможности Европейского Союза в области наблюдения и отслеживания объектов на орбите (Surveillance and Tracking (SST)). Сегодня эта программа выполняется благодаря двум источникам данных:
- Получению данных от европейских космических операторов по поводу их спутников.
- Получению данных об объектах на орбите от США.
Теперь же предлагается создать собственные, европейские мощности для этих целей. Это обеспечило бы ЕС оперативной информацией о положении вещей на орбите, и Союз не был бы зависим ни от кого. В документе указывается, что к 2023 году планируется провести анализ архитектуры, а к 2025 году – развернуть системы слежения.
Предложения по разработке стандартных правил, вероятно, будут иметь первоочередное отношение только к европейским операторам космических аппаратов. Однако вполне вероятно, что другим странам мира будет предложено подписать такие соглашения, чтобы стандартизировать условия для всех, что повысит уровень безопасности в космическом пространстве.