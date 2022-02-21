Вопросом космического мусора и других объектов на околоземной орбите решили заняться в Европейском Союзе. С этой целью опубликовали "совместное сообщение" в Европейский парламент и Совет. В инициативе предлагается увеличить сотрудничество с США и ООН для увеличения возможностей ЕС в отслеживании объектов на орбите. Также предлагается разработать правила, которые регулировали бы безопасность в космосе и определяли ответственного во время опасных ситуаций.

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Визуализация мусора на околоземной орбите / Фото ESA

Подробнее о "совместном сообщении"

В сообщении, например, говорится, что необходимо увеличить возможности Европейского Союза в области наблюдения и отслеживания объектов на орбите (Surveillance and Tracking (SST)). Сегодня эта программа выполняется благодаря двум источникам данных:

Получению данных от европейских космических операторов по поводу их спутников.

Получению данных об объектах на орбите от США.

Теперь же предлагается создать собственные, европейские мощности для этих целей. Это обеспечило бы ЕС оперативной информацией о положении вещей на орбите, и Союз не был бы зависим ни от кого. В документе указывается, что к 2023 году планируется провести анализ архитектуры, а к 2025 году – развернуть системы слежения.

Предложения по разработке стандартных правил, вероятно, будут иметь первоочередное отношение только к европейским операторам космических аппаратов. Однако вполне вероятно, что другим странам мира будет предложено подписать такие соглашения, чтобы стандартизировать условия для всех, что повысит уровень безопасности в космическом пространстве.