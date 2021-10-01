Уплата штрафов и электронное судебное решение: в Дие появятся сразу 3 новых сервиса

1 октября 2021 , 17:02
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Источник:

"РБК-Украина"

В Министерстве цифровой трансформации рассказали о новых сервисах, которые появятся в приложении и портале Дия. Украинцы теперь смогут получить электронное судебное решение.

В целом в "Дия" добавят сразу 3 новые сервисы. Об этом на "Ежегодном судебном форуме" заявила руководитель проектов цифровой трансформации в Минцифри Оксана Литвинова.

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Какие новые сервисы появятся в "Дие"

После обновления "Дии", граждане Украины смогут получать уведомления о судебном заседании, в котором участвуют. Также украинцы смогут получить электронное судебное решение.

Обратите внимание! Документ можно будет валидировать или подать в соответствующие органы государственной власти в электронном формате.

Кроме того, в "Дие" предоставят возможность для граждан платить штраф по постановлению об административном правонарушении.

Приложение "Дия": последние новости

  • Вакцинированные украинцы могут получить свой COVID-сертификат не только в приложении "Дия" на смартфонах, но и на официальном сайте.
  • Кабмин Украины 15 сентября принял постановление, которое позволило растамаживать автомобили онлайн через "Дия".
  • В Минцифры анонсировали также запуск ряда новинок в "Дие". В частности идет речь и о соцвыплатах.
Автор: Тетяна Сукач