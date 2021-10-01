Уплата штрафов и электронное судебное решение: в Дие появятся сразу 3 новых сервиса

В Министерстве цифровой трансформации рассказали о новых сервисах, которые появятся в приложении и портале Дия. Украинцы теперь смогут получить электронное судебное решение.

В целом в "Дия" добавят сразу 3 новые сервисы. Об этом на "Ежегодном судебном форуме" заявила руководитель проектов цифровой трансформации в Минцифри Оксана Литвинова.

Актуально Украинцы смогут печатать цифровые COVID-сертификаты

Какие новые сервисы появятся в "Дие"

После обновления "Дии", граждане Украины смогут получать уведомления о судебном заседании, в котором участвуют. Также украинцы смогут получить электронное судебное решение.

Документ можно будет валидировать или подать в соответствующие органы государственной власти в электронном формате.

Кроме того, в "Дие" предоставят возможность для граждан платить штраф по постановлению об административном правонарушении.

Приложение "Дия": последние новости