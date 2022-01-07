Ученые не уверены, что именно стало причиной упадка цивилизации майя, которая сотни лет существовала в Центральной Америке. Одна из главных теорий – катастрофическая засуха, которая стала причиной голода и соответственно значительного уменьшения численности населения и исчезновения цивилизации. Что ж, вероятно, что это не верно и засуха не сильно повлияла на майя.

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Корни кассавы или маниока съедобного / Фото University of California

Подробнее об исследовании

Теория о влиянии масштабной засухи на упадок цивилизации в конце IX века нашей эры базируется на уверенности, что майя преимущественно питались кукурузой, бобовыми и кабачками. Эти растения чувствительны к засухе, поэтому плохие урожаи привели к голоду.

Ученые Калифорнийского университета провели исследование и проанализировали огромное количество информации, чтобы доказать, что даже плохие урожаи этих растений не могли стать причиной голода. Причина проста – майя использовали для питания почти 500 разнообразных растений. Многие из них – устойчивы к засухе.

Исследователи обращают внимание и на то, что даже при экстремальных температурах и невозможности выращивать большинство растений, майя все равно имели 59 видов растений, которые были очень устойчивыми и могли выращиваться людьми. Другое дело, что свидетельств экстремальных засух в Центральной Америке того времени не было обнаружено, а следовательно, цивилизация Мезоамерики точно имела достаточно растительной пищи.

Однако если не засуха, то другие стихийные бедствия и капризы природы могли стать причинами упадка цивилизаций: