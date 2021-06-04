Natrium принадлежит к классу передовых ядерных реакторов, способных дополнять станции возобновляемой энергии. Они считаются более экологичными, чем традиционные АЭС. Кроме того, по данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), у них упрощенная конструкция, они расходуют меньше топлива, более дешевые и безопасные, чем обычные реакторы.

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Это наш самый быстрый и чистый путь к углеродной нейтральности. Ядерная энергия определенно часть моей энергетической стратегии,

– заявил Марк Гордон, губернатор Вайоминга, главного поставщика угля в США.

Проект предусматривает строительство быстрого реактора с натриевым охлаждением и энергохранилищем на расплавленных солях. Точное место строительства будет обнародовано ближе к концу 2021 года.

Технология атомного реактора нового поколения

В прошлом году Министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов на разработку прототипа технологии Natrium. Дополнительное финансирование ожидается в ближайшие годы. Строительство продлится примерно сем лет. Глава TerraPower Крис Левеск уверяет, что такая энергия нужна будет в энергосетях в 2030-х.

Эксперты по ядерной энергетике утверждают, однако, что подобные реакторы могут оказаться менее надежными, чем обычные. Топливо для них нужно обогащать в гораздо большей степени. Это означает, что цепь поставок станет привлекательной мишенью для военизированных группировок, стремящихся получить собственное ядерное оружие.