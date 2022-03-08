Во вторник вечером Apple провела свою весеннюю презентацию новых устройств и сервисов. Новый iPhone SE уже показали – о нем подробнее здесь.

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Характеристики

Внутри 8-ядерный процессор Apple M1 – тот же, что установлен в ноутбуках и планшетах линейки Pro.

– тот же, что установлен в ноутбуках и планшетах линейки Pro. Производительность увеличена на 60% , графическая выросла вдвое. Можно редактировать два потока 4K-видео.

, графическая выросла вдвое. Можно редактировать два потока 4K-видео. Фронтальная камера на 12 Мп с функцией "В центре внимания".

с функцией "В центре внимания". Имеется поддержка сетей пятого поколения (максимальная скорость до 3,5 Гбит/с).

USB-C стал в два раза быстрее – скорость достигает 10 Гбит/с.

Экран 10,9-дюймов Liquid Retina с яркостью до 500 нит.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Корпус производится из переработанного алюминия.

Характеристики iPad Air / Скриншот

Цена и начало продаж

Старт предварительного заказа намечен на 11 марта. Стоимость Wi-Fi версии стартует с 599 долларов, с SIM – от 749 долларов. Доступны версии на 64 и 256 ГБ.