Компания Apple работает над созданием нового поколения технологии разблокировки Face ID. Поэтому в будущем для разблокировки устройств Apple будут использовать уникальную тепловую подпись лица.

Apple уже получила патент, связанный с биометрической системой аутентификации пользователей через Face ID. В патенте описана технология распознавания лиц нового поколения, которая использует тепловую карту лица, сообщает Gizmochina.

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В большинстве смартфонов используют биометрическую аутентификацию по лицу или отпечаткам пальцев. Apple использует систему Face ID для распознавания пользователя.

Что известно о новой технологии

Производитель говорит, что новую версию технологии будет очень сложно обмануть. Также она будет срабатывать даже тогда, когда пользователь будет в очках, с другой прической или даже маской.

Новая система будет использовать уникальную тепловую подпись лица. Это позволит Apple использовать Face ID даже в условиях пандемии.