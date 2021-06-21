Речь идет о панелях, которые сворачиваются горизонтально. Как можно видеть на патентных иллюстрациях, устройство будет состоять из базы, на которой установлены раздвижные модули.
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Конструкция телевизора LG описана в патенте / Фото LetsGoDigital
Особенности уникального телевизора от LG
В сложенном состоянии такой телевизор внешне будет напоминать динамик акустической системы с вытянутым по вертикали дисплеем. При просмотре видеоматериалов левый и правый модули раздвинутся горизонтально, а экран примет привычную форму.
Конструктивные особенности телевизора LG / Фото LetsGoDigital
Интересно, что гибкий дисплей огибает боковые части раздвижных модулей: туда также может выводиться изображение.
Стоит отметить, что LG в прошлом году начала продажу телевизора Signature OLED R. Его 65-дюймовый гибкий экран может сворачиваться в рулон и полностью прятаться внутрь базы.