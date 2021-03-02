Инсайдер Эван Блесс, известный своей достоверной информацией о новинках ІТ-индустрии, обнародовал качественные рендерные фото смартфона Oppo Find X3 Pro.

Напомним, ранее Oppo заявила, что Oppo Find X3 Pro станет уникальным смартфоном с "невозможной поверхностью". Ведь смартфон получит интересный блок основной камеры, который плавно соединяется с задней поверхностью смартфона.

Интересно Впервые в истории может возникнуть серьезный дефицит смартфонов



Уникальная камера Oppo Find X3 Pro / Фото Slashleaks

Что еще известно о Find X3 Pro

Новинка будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 888. Линейка будет включать модели Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite.

Как показывают фото, блок основной камеры будет достаточно мощным из-за такого дизайна. Кроме того, камера сильно выступает над поверхностью задней панели.

Ранее сообщалось, что компания Oppo представит новую линейку смартфонов уже на следующей неделе.