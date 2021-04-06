В торгах приняли участие 13 человек, а владелец игры получил 550 тысяч долларов. По словам продавца, он купил игру еще в 1986 году как подарок на рождество, но просто забыл о ней и случайно нашел только в начале 2021 года.
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Фото запечатанной Super Mario Bros.
Продана на аукционе копия получила 9,6 баллов из 10 по шкале качества WATA Games с отметкой "исключительная" и в "почти идеальном состоянии". Еще в прошлом году специалистка по видеоиграм Волари МакЛеки сказала, что количество запечатанных копий, доступных сегодня, очень ограничено и их можно пересчитать на пальцах.