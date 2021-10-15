В 1908 году Землю "посетил" Тунгусский метеорит. Мы до сих пор не уверены, что это точно было: астероид, обломок кометы, или, например, часть астероидного роя, порожденного кометой Энке. Позже на Землю тоже падали метеориты разных размеров. Самый известный из таких случаев – Челябинский болид, от которого пострадали около 2 тысяч человек. Все это говорит о том, что Землю и людей на ней нужно защищать. Но как это сделать, если до условного столкновения остались считанные дни?

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Принцип действия зондов-пенетраторов / Фото UCSB Experimental Cosmology Group

"Разделяй и властвуй"

Сегодня планетарная защита еще не разработана. Но, вероятно, она будет выглядеть так:

Если до столкновения остается много времени (несколько лет или больше), то астероид будут отклонять от курса. Для этого в космическое тело врежется искусственный аппарат, отправленный с Земли. Незначительная сила, приложенная сегодня, изменит орбиту опасного астероида достаточно, чтобы через несколько лет он не столкнулся с планетой. Если времени остается меньше, например, несколько месяцев, и столкновение аппарата с космическим телом не сможет достаточно изменить траекторию движения, то с высокой вероятностью по астероиду будет нанесен ракетный удар. Расчеты показывают, что это позволит расколоть опасного космического скитальца на мелкие обломки, которые широко разлетятся в пространстве. Около 99% пролетят мимо Земли, а те, что попадут на планету – сгорят в атмосфере.

Проблема этого метода заключается в том, что он спасет Землю, но теперь планета регулярно будет пересекаться с громадной тучей обломков, которые будут представлять угрозу космическим аппаратам. Это может вызвать эффект Кесслера, что сделает ближний космос непригодным к использованию.

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Что делать, если до столкновения осталось несколько дней или недель?

Физики предлагают использовать множество маленьких аппаратов-пенетраторов, которые будут начинены взрывчаткой. Стержни пенетраторов будут иметь диаметр 10 – 30 сантиметров, а длина составит до 3 метров.

Эти взрывные зонды отправляются в космос и размещаются прямо на пути астероида, который несется к Земле. Таким образом образуется своеобразное космическое минное поле, на которое "налетает" опасный объект.

Пенетраторы не уничтожают цель полностью, потому что они на это не способны. Их цель – разорвать комету или астероид на куски. Эти обломки позже достигнут Земли, но не врежутся в нее, а сгорят в атмосфере. Конечно, возможно некоторые особо крупные обломки упадут на поверхность, но вред будет на порядок меньше, чем если бы врезалось все тело полностью.

Новый метод защиты родной планеты отличается тем, что имеет высокую скорость отклика – имея такие ракеты как Falcon 9, которые быстро готовятся к старту, возможно развернуть "минное поле" через 10 дней после сообщения об угрозе столкновения. Главное, чтобы всегда были готовы зонды-пенетраторы.