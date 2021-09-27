Unagi Model Eleven получил встроенный динамик с подключением через Bluetooth, который позволяет воспроизводить музыку или подкасты, а также получать инструкции голосового помощника во время навигации.

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Самокат оснащен модулем GPS, соответствующее приложение доступно как для iOS, так и для Android. После выбора пункта назначения на дисплее умного самоката отображаются шаги навигации, в то время, как голосовые подсказки направления движения подаются через динамик.

Говоря о безопасности, стоит отметить, что умный самокат оснащен сигнализацией на базе датчика движения. Также с помощью приложения можно удаленно заблокировать украденный самокат. Впрочем, учитывая его габариты, понятно, что вор может просто забрать его и унести в руках.

Более дорогая версия Unagi Model Eleven

В старшей версии присутствует датчик ADAS, который может распознавать людей, некоторые дорожные знаки, автомобили и множество других объектов. Он предупредит пользователя о потенциальном столкновении как через аудиосистему, так и через дисплей.

Электросамокат Unagi Model Eleven / Скриншоты

Самая легкая модель электросамоката с полной подвеской на рынке.

Обеспечить небольшую массу позволил корпус из углеродного волокна.

Самокат является складным, имеет сменный аккумулятор и защищен от проколов шин.

Базовая модель стоит 2 440 долларов, а старшая модель оценена в 2 860 долларов. Умные самокаты Unagi доступны для предварительного заказа на Indiegogo.

За короткое время разработчики уже привлекли финансирование на сумму более 200 000 долларов.