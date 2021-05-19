Классика – это не про Livall. Хотя шлем EVO21 несколько напоминает привычные для всех велосипедные шлемы, но это только на первый взгляд. Нужно примерить гаджет и протестировать все функции инновационной разработки, чтобы понять преимущества новинки над классикой.

Интересно Ученые наконец поняли принцип действия столетнего изобретения Николы Теслы



EVO21 выглядит стильно / Фото New Иndiegogo

Что нового в EVO21

Как можно увидеть на фотографиях шлем оснащен светодиодными полосами белого и красного цветов. Интенсивность и режимы мигания можно настроить самостоятельно.

Светодиоды играют роль указателя поворота. Чтобы управлять этой функцией в комплекте со шлемом есть специальный беспроводной пульт управления, который крепится на руль велосипеда.

Мигающий стоп-сигнал активируется автоматически с помощью встроенного акселерометра.

Светодиодные полосы автоматически включаются, если вокруг темно. Также свет автоматически включается, когда пользователь надевает шлем.

В шлем встроена автоматическая система оповещения. Она отправляет сигнал SOS на указанный пользователем номер, если он упал. При этом, после возможного падения есть 90 секунд, чтобы этот сигнал отменить. Это нужно, если, например, падение было не критичным, или если шлем упал.

Вес защитного гаджета – 350 граммов.

Читайте на сайте Хочешь жить – плати: подушка безопасности по предоплате не надувается, если пропустить платеж

В настоящее время проводится краудфандинговая кампания, чтобы реализовать продукцию. Если она будет успешной, то те люди, которые вложат 79 долларов получат собственный шлем Livall EVO21.

Для всех цена будет выше – 129 долларов.

Презентация Livall EVO21: смотреть видео онлайн