Умный улей снизил смертность пчел на 80%: он способен предотвратить их глобальное вымирание

В Израиле создали умный пчелиный улей, который потенциально может предотвратить глобальное вымирание пчел. Разработкой занимается стартап Beewise.

Сегодня, 20 мая, отмечается Всемирный День пчел. Потому как никогда актуально рассказать о технологии, способной выявить и нейтрализовать возникающие перед популяцией угрозы.

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Что известно об изобретении

Треть производимых в мире пищевых продуктов опыляется пчелами. По данным статистики, 71 процент урожая – овощи, фрукты, семена и орехи – зависит от пчел. Без них, разумеется, человечество столкнется с катастрофическими проблемами. А ученые тем временем уже давно прочат гибель этих важнейших для сельского хозяйства насекомых-опылителей.

В научной среде это называется синдромом разрушения пчелиных семей, когда рабочие особи навсегда покидают ульи, оставляя маток, запасы пищи и пчел-кормилиц. В США в 2007-2013 годах средний уровень зимней потери численности пчел составил 30% при нормальном уровне 15%. Сегодня этот показатель уже больше 35%. По словам гендиректора и соучредителя Beewise Саара Сафры, когда этот показатель достигнет 50%, мир не сможет предотвратить вымирание этих насекомых.

Чтобы нейтрализовать угрозы, израильтяне предложили прототип разумного улья Beehome.

Издалека он скорее напоминает передвижную лабораторию, но с соответствующей "начинкой".

Улей оборудован точными робототехническими системами, компьютерным зрением и искусственным интеллектом.

Это позволяет следить за пчелами и их потребностями в реальном времени.

Приблизительно то же делают пчеловоды, но создатели Beehome обещают, что их устройство справляется с задачами быстрее и эффективнее.



Умный улей Beehome / Фото Beewise

Умный улей моментально выявляет возможные угрозы для пчелиной семьи – например, наличие пестицидов или насекомых-вредителей.

– например, наличие пестицидов или насекомых-вредителей. Тогда устройство немедленно включает механизмы защиты.

Он также запрограммирован на обеспечение кормления популяции в то время, когда природный корм для пчел недоступен.

Есть и защита от серьезных чрезвычайных ситуаций, вроде пожаров, наводнений, нашествия азиатских ос или шершней-убийц.

Наши результаты говорят сами за себя. Beehome снижает смертность пчел на 80 процентов – с 35 процентов потерь пчелиных семей в поле до менее восьми процентов, что приводит к повышению урожайности не менее чем на 50 процентов. Beehome устраняет примерно 90 процентов ручного труда по сравнению с традиционными ульями,

– говорит Саар Сафра, генеральный директор и соучредитель Beewise.

Сейчас стартап управляет более чем семью миллиардами пчел, что соответствует 25 000 акрам (10,1 тысячи гектаров) запыленных культур. Учредители утверждают, что их изобретение уже помогло спасти более 160 миллионов пчел за последние 12 месяцев.

Смотрите короткий ролик-презентацию технологии Beehome: видео на английском