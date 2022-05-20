Умный улей снизил смертность пчел на 80%: он способен предотвратить их глобальное вымирание
Источник:Forbes
В Израиле создали умный пчелиный улей, который потенциально может предотвратить глобальное вымирание пчел. Разработкой занимается стартап Beewise.
Сегодня, 20 мая, отмечается Всемирный День пчел. Потому как никогда актуально рассказать о технологии, способной выявить и нейтрализовать возникающие перед популяцией угрозы.
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Что известно об изобретении
Треть производимых в мире пищевых продуктов опыляется пчелами. По данным статистики, 71 процент урожая – овощи, фрукты, семена и орехи – зависит от пчел. Без них, разумеется, человечество столкнется с катастрофическими проблемами. А ученые тем временем уже давно прочат гибель этих важнейших для сельского хозяйства насекомых-опылителей.
В научной среде это называется синдромом разрушения пчелиных семей, когда рабочие особи навсегда покидают ульи, оставляя маток, запасы пищи и пчел-кормилиц. В США в 2007-2013 годах средний уровень зимней потери численности пчел составил 30% при нормальном уровне 15%. Сегодня этот показатель уже больше 35%. По словам гендиректора и соучредителя Beewise Саара Сафры, когда этот показатель достигнет 50%, мир не сможет предотвратить вымирание этих насекомых.
- Чтобы нейтрализовать угрозы, израильтяне предложили прототип разумного улья Beehome.
- Издалека он скорее напоминает передвижную лабораторию, но с соответствующей "начинкой".
- Улей оборудован точными робототехническими системами, компьютерным зрением и искусственным интеллектом.
- Это позволяет следить за пчелами и их потребностями в реальном времени.
- Приблизительно то же делают пчеловоды, но создатели Beehome обещают, что их устройство справляется с задачами быстрее и эффективнее.
Умный улей Beehome / Фото Beewise
- Умный улей моментально выявляет возможные угрозы для пчелиной семьи – например, наличие пестицидов или насекомых-вредителей.
- Тогда устройство немедленно включает механизмы защиты.
- Он также запрограммирован на обеспечение кормления популяции в то время, когда природный корм для пчел недоступен.
- Есть и защита от серьезных чрезвычайных ситуаций, вроде пожаров, наводнений, нашествия азиатских ос или шершней-убийц.
Наши результаты говорят сами за себя. Beehome снижает смертность пчел на 80 процентов – с 35 процентов потерь пчелиных семей в поле до менее восьми процентов, что приводит к повышению урожайности не менее чем на 50 процентов. Beehome устраняет примерно 90 процентов ручного труда по сравнению с традиционными ульями,
– говорит Саар Сафра, генеральный директор и соучредитель Beewise.
Смотрите короткий ролик-презентацию технологии Beehome: видео на английском