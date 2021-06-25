Каждый второй житель Земли владеет смартфоном – исследование

По данным исследования Strategy Analytics в июне 2021 года на мировом рынке смартфонов произошло знаковое событие: теперь "умными" телефонами пользуется половина всего населения земного шара.

Стоит напомнить, что первым коммерческим смартфоном стало устройство IBM Simon, вышедшее еще в 1994 году. Затем последовали такие известные модели, как Nokia 9110 Communicator (1998 год), Ericsson R380 (2000 год), и ряд других смартфонов.

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Однако настоящий бум смартфонов начался после выхода первого аппарата iPhone в 2007 году и появления операционной системы Android, первый выпуск которой состоялся в сентябре 2008 года.

Еще в 1994 году в мире насчитывалось лишь около 30 тысяч владельцев смартфонов .

. В 2012 году был преодолен символический рубеж в 1 миллиард пользователей .

. И вот в 2021 году, говорят, что умный сотовый аппарат есть у каждого второго жителя Земли.



Рост популярности смартфонов / Фото Strategy Analytics

По состоянию на июнь 2021 года численность населения планеты составляет около 7,90 миллиарда человек. При этом смартфоном владеют 3,95 миллиарда жителей Земли.

Иными словами, смартфоном пользуется половина землян. На достижение этого результата требовалось более четверти века – 27 лет.