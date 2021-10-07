Финальное название холодильника еще неизвестно, кодовое – Project Pulse. Когда он выйдет на рынок также неясно. Информация инсайдерская, а компания пока не объявляла о разработке.

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Что известно

Для нового холодильника припасли передовые технологии компьютерного зрения, подобные тем, что уже используются в сети магазинов Amazon Go.

Amazon Go – это магазины без продавцов. Клиент, зарегистрировавшись в специальном приложении, заходит в помещение магазина, свободно выбирает продукты, а нейросеть, которая работает с помощью набора камер наблюдения, сама определяет личность покупателя и какие продукты тот берет. После этого система выставляет счет и снимает средства, а клиент просто выходит из магазина.



Магазин Amazon Go / Фото Amazon

Как сообщает источник, холодильник самостоятельно будет отслеживать содержимое в ящиках и на полках, выводя эту информацию на внешний дисплей или в мобильное приложение.

Если срок годности или запасы продуктов приближаются к концу, владельцу предложат автоматически заказать новые .

. Вероятно, связь при этом будет держаться с самими магазинами Amazon Go, где те доступны, или же компания будет заключать договоры со сторонними сетями или службами доставки, чтобы обеспечить работу этой функции.

Никаких изображений, даже в виде концептов, пока нет.

Руководит процессом создания умного холодильника Гопи Прашант, который также возглавляет отдел компьютерного зрения и искусственного интеллекта Amazon. Судя по всему продукт будет иметь интеграцию с системами умного дома Amazon и голосовым ассистентом Alexa, что значительно расширит его возможности по сравнению с конкурентами – Samsung и LG.

В проект инвестируют не менее 50 миллионов долларов в год.

Напомним, недавно компания Amazon открыла свой первый непродовольственный оффлайн-магазин в Европе. В нем реализуют электронные устройства компании, а также книги, игрушки и многое другое.