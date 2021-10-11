Умный дверной замок Xiaomi Smart Door Lock X получил функцию распознавания лиц

Компания Xiaomi давно известна устройствами для всего дома, представила умный дверной замок с интересной функцией – распознавания лица. Smart Door Lock X оборудовали поддержкой различных способов идентификации жителей жилья и гостей.

Главная особенность новинки – именно функция идентификации людей по лицу. "Опознать" посетителя умному замку от Xiaomi помогает система, состоящая из инфракрасной камеры, RGB-камеры, сенсора удаленности и ряда других датчиков.

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На что способен Xiaomi Smart Door Lock X

Умный дверной замок не только умеет распознавать лица, но имеет и другие методы разблокировки, которые может применить владелец квартиры на свой вкус и удобство. Попасть в помещение, в частности, можно:

путем ввода пароля;

по отпечаткам пальцев;

и с помощью технологии NFC.



Инновационную функцию реализовали благодаря ряду сенсоров / Фото Xiaomi

К тому же замок оборудован дисплеем AMOLED, на котором может отображаться информация о текущем статусе. Этот же экран подтверждает разблокировку через распознавание изображения лица посетителя.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6250 мАч. Производитель также заявил совместимость с платформами Mi Home и HomeKit, поэтому управлять замком можно со смартфона.

В продажу новинка поступит 12 октября, однако никакой информации о приблизительной цене гаджета до сих пор нет.