Умный дверной замок Xiaomi Smart Door Lock X получил функцию распознавания лиц
Источник:IThome
Компания Xiaomi давно известна устройствами для всего дома, представила умный дверной замок с интересной функцией – распознавания лица. Smart Door Lock X оборудовали поддержкой различных способов идентификации жителей жилья и гостей.
Главная особенность новинки – именно функция идентификации людей по лицу. "Опознать" посетителя умному замку от Xiaomi помогает система, состоящая из инфракрасной камеры, RGB-камеры, сенсора удаленности и ряда других датчиков.
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На что способен Xiaomi Smart Door Lock X
Умный дверной замок не только умеет распознавать лица, но имеет и другие методы разблокировки, которые может применить владелец квартиры на свой вкус и удобство. Попасть в помещение, в частности, можно:
- путем ввода пароля;
- по отпечаткам пальцев;
- и с помощью технологии NFC.
Инновационную функцию реализовали благодаря ряду сенсоров / Фото Xiaomi
За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6250 мАч. Производитель также заявил совместимость с платформами Mi Home и HomeKit, поэтому управлять замком можно со смартфона.
В продажу новинка поступит 12 октября, однако никакой информации о приблизительной цене гаджета до сих пор нет.