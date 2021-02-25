Умные весы Huawei Scale 3 с Wi-Fi-соединением презентовали в Украине
В Украине презентовали умные весы Huawei Scale №. Девайс поддерживает двойное соединение через Bluetooth и Wi-Fi-соединение. Новинка позволяет точно измерять различные параметры тела, предоставляя профессиональный отчет о физическом состоянии по 11 показателям.
Источник:24 канал
В Украине Huawei Scale 3 поступят в продажу 25 февраля.
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Чем интересны Huawei Scale 3
Умные весы оснащены алгоритмом Huawei TruFit на базе больших данных, что гарантирует точность измерения основных параметров организма по 11 показателям. Отдельно:
- отображение физического развития или индекс массы тела (ИМТ), процент жира в теле,
- отображение потери жира (обмен веществ),
- висцеральный жир.
При этом ключевая особенность Huawei Scale 3 – подключение как через Bluetooth, так и через Wi-Fi. Двойное соединение позволяет улучшить пользовательский опыт и делает процесс отслеживания параметров тела более удобным.
Со смартфоном девайс синхронизируется приложением Huawei Health. Весы легко можно подключить к мобильным устройствам на операционной системе Android и iOS.
Еще одна важная характеристика – режим гостя. Весы запоминают данные обо всех членах семьи и даже друзьях. Данными о таких взвешиваниях можно поделиться, однако они не будут храниться – эта информация исчезнет, как только гость оставит весы.
Цена
Huawei Scale 3 доступны в Украине по цене от 1 199 гривен.
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