В Украине презентовали умные весы Huawei Scale №. Девайс поддерживает двойное соединение через Bluetooth и Wi-Fi-соединение. Новинка позволяет точно измерять различные параметры тела, предоставляя профессиональный отчет о физическом состоянии по 11 показателям.

В Украине Huawei Scale 3 поступят в продажу 25 февраля.

Интересно Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset

Чем интересны Huawei Scale 3

Умные весы оснащены алгоритмом Huawei TruFit на базе больших данных, что гарантирует точность измерения основных параметров организма по 11 показателям. Отдельно:

отображение физического развития или индекс массы тела (ИМТ), процент жира в теле,

отображение потери жира (обмен веществ),

висцеральный жир.

При этом ключевая особенность Huawei Scale 3 – подключение как через Bluetooth, так и через Wi-Fi. Двойное соединение позволяет улучшить пользовательский опыт и делает процесс отслеживания параметров тела более удобным.

Со смартфоном девайс синхронизируется приложением Huawei Health. Весы легко можно подключить к мобильным устройствам на операционной системе Android и iOS.

Еще одна важная характеристика – режим гостя. Весы запоминают данные обо всех членах семьи и даже друзьях. Данными о таких взвешиваниях можно поделиться, однако они не будут храниться – эта информация исчезнет, как только гость оставит весы.

Цена

Huawei Scale 3 доступны в Украине по цене от 1 199 гривен.