Умные солнцезащитные очки: чем удивит новинка от Ampere

Стартап Ampere внедряет инновационную разработку, которой стали солнцезащитные очки Dusk. В привычный всем людям гаджет смогли встроить множество полезных и неожиданных функций. Подробнее читайте на Техно24.

Основным новшеством солнцезащитных очков Dusk стала их возможность менять оттенок стекла по желанию пользователя. Контроль осуществляется через приложение и позволяет "затемнить" очки до нужного уровня.

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Презентация умных очков Dusk: смотреть видео онлайн

Как очки меняют оттенок стекла

В гаджете используется электрохромное стекло. В таком стекле уровень прозрачности линзы регулируется благодаря поданному на него напряжению. После достижения заданного пользователем уровня прозрачности напряжение больше не требуется и батарея не разряжается.

В очках Dusk степень прозрачности линз можно изменять двумя способами:

Благодаря заранее установленным уровням. То есть пользователю нужно будет выбрать один из трех запрограммированных уровней оттенка стекла, нажав клавишу на очках.

Благодаря приложению на телефоне можно изменить насыщенность оттенка на любую удобную для пользователя. Для этого нужно будет воспользоваться ползунком.

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Диапазон прозрачности линз / Фото Indiegogo

Что еще есть в очках Dusk

Контроль функций очков осуществляется через приложение на телефоне.

Динамики и микрофон. Это позволяет слушать музыку и говорить по телефону.

Возможность благодаря очкам вызвать Siri или Google Assistant.

Функция поиска очков, если они потерялись. Благодаря приложению на телефоне можно включить функцию "крика" очков – они будут издавать громкие звуки, что позволит их найти.

Батарея Dusk позволит пользоваться очками до 7 дней без подзарядки.