Основным новшеством солнцезащитных очков Dusk стала их возможность менять оттенок стекла по желанию пользователя. Контроль осуществляется через приложение и позволяет "затемнить" очки до нужного уровня.
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Презентация умных очков Dusk: смотреть видео онлайн
Как очки меняют оттенок стекла
В гаджете используется электрохромное стекло. В таком стекле уровень прозрачности линзы регулируется благодаря поданному на него напряжению. После достижения заданного пользователем уровня прозрачности напряжение больше не требуется и батарея не разряжается.
В очках Dusk степень прозрачности линз можно изменять двумя способами:
- Благодаря заранее установленным уровням. То есть пользователю нужно будет выбрать один из трех запрограммированных уровней оттенка стекла, нажав клавишу на очках.
- Благодаря приложению на телефоне можно изменить насыщенность оттенка на любую удобную для пользователя. Для этого нужно будет воспользоваться ползунком.
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Диапазон прозрачности линз / Фото Indiegogo
Что еще есть в очках Dusk
- Контроль функций очков осуществляется через приложение на телефоне.
- Динамики и микрофон. Это позволяет слушать музыку и говорить по телефону.
- Возможность благодаря очкам вызвать Siri или Google Assistant.
- Функция поиска очков, если они потерялись. Благодаря приложению на телефоне можно включить функцию "крика" очков – они будут издавать громкие звуки, что позволит их найти.
Батарея Dusk позволит пользоваться очками до 7 дней без подзарядки.