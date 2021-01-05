Очередная порция информации о загадочных очках дополненной реальности от Apple. На этот раз источником данных стал патент компании под названием "Система отображения с локализованными оптическими настройками".

В заявке говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружения, сообщает 24 канал.

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Как это будет работать

Согласно информации в патентной заявке, которую обнаружило издание Phone Arena, Apple планирует использовать регулируемый модулятор света для повышения четкости и видимости виртуальных объектов благодаря уменьшению яркости окружающего пространства. Также линзы могут динамически затемнять определенные зоны в поле зрения пользователя.



Схема модулятора в патентной заявке Apple

Регулируемый модулятор света можно использовать для создания темной области, перекрывающей яркий объект реального мира, который пересекается с виртуальным контентом в верхнем правом углу,

– говорится в патенте Apple.

Таким образом, пользователь всегда будет видеть контент, который выводится на очки, независимо от яркости окружающей среды. При этом указывается, что настройка каждой линзы будет выполняться индивидуально.

Когда появятся AR-очки от Apple

О сроках появления такого гаджета пока ничего неизвестно, однако с течением времени появляется все больше слухов и информации из разных источников о том, что Apple все же работает над AR-очками и представит их уже совсем скоро.