Apple начинает вторую фазу разработки фирменных смарт-очков. Сейчас компания работает над уменьшением веса и повышением времени автономной работы Apple Glass. Это свидетельствует о том, что Apple определилась с техническими характеристиками, функциональностью и ключевыми особенностями строения.

Об этом сообщило авторитетное тайваньское издание DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники, пишет MacRumors.

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Предполагается, что вторая фаза разработки очков дополненной реальности займет несколько месяцев. Третья фаза будет включать в себя от шести до девяти месяцев инженерной проверки устройства. Этот период необходим для выявления конструктивных недостатков и устранения ошибок в программном обеспечении.



Apple занимается разработкой умных очков дополненной реальности

Отмечается, что информация и объекты дополненной реальности будут выводиться прямо на линзы перед глазами пользователя. Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал, что очки вряд ли будут выпущены к 2023 году.

Известно также, что Apple работает над гарнитурой дополненной реальности. На внутреннем собрании компании было заявлено, что устройство может быть анонсировано в 2021 году и запущено в 2022 году.