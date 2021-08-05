Жалобы и увольнения: как умные камеры контролируют поведение водителей Amazon

Компания Amazon уже давно известна своими неоднозначными методами и условиями труда. Компания применяет камеры и искусственный интеллект, который определяет, нужно ли уволить человека с работы. Американское издание The Information получило доступ к документам, раскрывающим детали этой тотальной слежки за работниками.

Каждая машина Amazon оснащена целой системой камер наблюдения за водителем. Последние видят в этом вторжение в личную жизнь и из-за высокого давления увольняются с работы.

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Система слежения Amazon

Путь, по которому пошла компания, очень напоминает одну из серий "Черного зеркала".

В автомобилях установлено по четыре камеры Netradyne. Одна из них расположена под зеркалом и смотрит прямо на водителя.

Другие камеры фиксируют разнообразные действия. Например, проезд на красный сигнал светофора, игнорирование знака "Стоп!", превышение скорости и нарушение дистанции между автомобилями.

Они также считывают "язык тела" и мимику водителя. На основе этих данных делаются звуковые предупреждения за зевоту, взгляды на телефон, нежелательные разговоры "и другие признаки снижения внимания".

Известно, что многие водители из-за этого уволились, поскольку посчитали недопустимым такой уровень вмешательства в частную жизнь.

Работа нейросети

Сами камеры – лишь верхушка айсберга. Далее в работу вступает нейросеть, которая обрабатывает все полученные данные.

Любое нарушение имеет последствия. За большинство из них начисляется один штрафной балл, снижая рейтинг безопасности водителя. Тогда как проезд на красный свет и игнорирование знака "Стоп!" штрафуют сразу на 10 баллов. В конце каждой недели руководство получает отчет по работе всех водителей.

Как отмечает источник, система часто оценивает ситуацию неправильно. Так, она может воспринять неровную дорогу как вибрацию телефона, и оштрафовать водителя за телефонные разговоры на рабочем месте.

Еще одной огромной проблемой для водителей называют завышенные требования. Дело в том, что изначально Amazon требовал от водителей рейтинг в 550 баллов. Теперь он равен 700. При этом водители должны выполнять дневную норму доставки, иначе им также грозит увольнение. Это приводит к тому, что работники вынуждены вместо похода в туалет использовать бутылки.

В результате судьбу человека фактически решает нейросеть, определяя его заработок, карьерные перспективы и вообще возможность работы в Amazon.