Компания Canon применила весьма оригинальный и одновременно спорный метод, который, по ее мнению, позволит повысить "боевой дух" работников офиса. Нововведение понравилось не всем.

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Опасная тенденция

Систему установили в китайском подразделении Canon Information Technology рядом с каждой дверью офиса. Камеры оборудованы алгоритмом искусственного интеллекта, который распознает улыбки. Войти в кабинет смогут только улыбающиеся сотрудники.

Историей поделилось издание The Financial Times, журналисты которого написали о том, как китайские компании все больше следят за своими сотрудниками с помощью технологий, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта.

Работодатели следят за тем, какие программы используют сотрудники на своих компьютерах, чтобы оценить их производительность.

С помощью камер видеонаблюдения считают, сколько времени они тратят на обеденный перерыв.

И даже отслеживают их передвижение вне офиса с помощью мобильных приложений.

Издание указывает, что Canon Information Technology анонсировала камеры по распознаванию улыбок еще в прошлом году, заявив о том, что гаджеты являются частью набора инструментов для управления офисом. На тот момент новость не привлекла особого внимания.