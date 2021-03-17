Samsung и Radiant разработали решение, которое поможет работникам, возвращающимся в офисы. Для этого предлагают использовать умные часы Galaxy Watch Active2 со специальным программным обеспечением.

Разработка помогает держать социальную дистанцию людям, которые вернулись в офисы с удаленной работы. Часы с установленным приложением Radiant RFID выдают сотрудникам. Пока только в США.

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Как это работает

Для работы приложение использует Bluetooth. Как отмечают разработчики, радиус работы Bluetooth LE примерно равен дистанции, которую сотрудникам необходимо соблюдать для снижения риска заражения. Таким образом, 2 устройства "увидят" друг друга именно в тот момент, когда люди приблизятся на опасное расстояние.



Часы позволят приближаться двум людям на расстояние до 180 сантиметров / Фото Samsung

При обнаружении человека поблизости, часы начнут вибрировать, показывая предупреждение "Будьте осторожны".

Как сообщают разработчики, расстояние, на которое позволят приближаться устройства, составляет 180 сантиметров.

Аналогичная реакция предусмотрена и в случае, когда сотрудники собираются в группу из более 10 человек.

Radiant отмечает, что такое решение снизит количество опасных взаимодействий в офисах и на производстве на 65-70 процентов уже через несколько дней после старта ношения устройств.