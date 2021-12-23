Неясно, кто ответственен за слив рекламных изображений в сеть. Одним из первых их показал YouTube-канал FRONT PAGE TECH.

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Как будут выглядеть Google Pixel Watch

Слитые изображения показывают нам круглый дисплей с закругленными краями по всему периметру.

Экран, конечно же, сенсорный.

По информации издания 9to5Google, часы называется Google Pixel Watch, как и предполагали ранее.

Будет работать он на фирменной операционной системе Wear OS 3 с эксклюзивными функциями и фишками.

и фишками. Например, сообщают, что гаджеты получат поддержку персонального помощника Google Assistant, который сможет понимать голосовые запросы и выполнять задачи в автономном режиме без подключения к интернету. Эта возможность сейчас зарезервирована только для некоторых смартфонов Pixel.

Кстати, недавний выпуск эмулятора Wear OS 3 показал, что Google Assistant может выглядеть несколько необычно: вместо того чтобы занимать весь экран во время голосового запроса, в нижней его части будет отображаться только четырехцветная дуга, которая и будет означать, что ассистент слушает ваш запрос. Будет выглядеть это следующим образом:

Визуализация работы Google Assistant на Pixel Watch / Фото

Также сообщается, что умные часы будут построены на базе однокристальной системы Samsung Exynos.

Возможно, эту платформу назовут Tensor, как и чип, установленный в серии Pixel 6. В любом случае, обе все равно производятся силами Samsung.

Ожидается, что Google Pixel Watch появятся в продаже в 2022 году, но точных данных об этом еще нет.

Все имеющиеся изображения, к сожалению, пока в плохом качестве / Скриншоты с видео FRONT PAGE TECH

Смотрите ролик на английском, в котором впервые показали изображение часов: видео