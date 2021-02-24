В компании Qualcomm представили умные очки нового типа, которые должны появиться в продаже к середине 2021 года. Особенность их в том, что с ними можно создавать виртуальный экран на стене.

Компания Qualcomm в первую очередь известна как производитель чипов, но теперь она представила новый дизайн очков дополненной реальности. Первые экземпляры выйдут в середине 2021 года.

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Что известно об очках

Система получила название XR1 Smart Viewer. Она будет легкой и компактной. Ее дизайн приближен к обычным солнцезащитным очкам.

Подключение к смартфону или ПК осуществляется через USB-C. В очки поместили два 90-герцевых OLED-экрана разрешением 1920x1080 пикселей. При подключении к компьютеру гарнитура может объединять функцию распознавания горизонтальной плоскости с возможностью проектировать несколько виртуальных дисплеев, чтобы виртуальные окна ПК были привязаны к поверхностям реального мира.



Умные очки Qualcomm / Фото Qualcomm

Также в устройстве есть камеры, которые используются для наложения картинки поверх реального мира. Камеры также могут отслеживать движения рук и распознавать рабочие поверхности вокруг. Это позволяет прикрепить виртуальное окно в стене или поместить виртуальный объект на стол, а затем взаимодействовать с ним жестами.

XR1 Smart Viewer разработан как аксессуар для смартфона или компьютера, а не как самостоятельный продукт. Как и большинство очков дополненной реальности, имеют достаточно узкий угол обзора в 45 градусов, подобно Microsoft HoloLens 2.

Lenovo уже анонсировала продукт, основанный на дизайне XR1 Smart Viewer. Речь идет об очках ThinkReality A3, которые были представлены на выставке CES 2021 в январе. Устройство поступит в продажу в середине этого года, однако его цена пока неизвестна.