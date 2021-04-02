Устройство надевается на указательный палец. Оно распознает жест поворота руки, который пользователь может "закрепить" за выбранной функцией. Кроме этого на кольце есть три кнопки под большой палец и миниатюрный дисплей в верхней части, на котором отображаются выбранные действия.

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Детали разработки

В Genki Instruments уверяют, что Wave for Work сможет выполнять ряд дополнительных функций – в частности, отключать микрофон, управлять камерами во время онлайн-конференций, запускать слайд-шоу или открывать приложения. При этом пользователь сможет свободно перемещаться по комнате.

Чтобы начать работу, необходимо установить программное обеспечение, которое добавляется к комплекту, или же скачать с официального сайта. В настройках можно изменить назначение кнопок и жестов.

Wave for Work работает на macOS и Windows 10 и взаимодействует с компьютером на расстоянии до 10 метров. Заряда батареи хватает на 8 часов работы.

Цена

Гаджет доступен в продаже по цене 99 долларов – примерно 2 800 гривен.