Huawei выпустила в Китае умную подушку Smart Latex Pillow. Она оснащена функцией мониторинга сна, которая включает такие данные, как пульс и частота дыхания. Стоимость новинки составляет около 76 долларов.

Умная подушка получила двухслойную конструкцию, которая состоит из латексного слоя толщиной 9 сантиметров с дополнительной камерой. Ее высота может регулироваться в зависимости от потребностей владельца, пишет Gizmochina.

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Что известно

Huawei Smart Latex Pillow изготовлена из тайского натурального латексного коллагена. Содержание натурального материала составляет 93 процента. Он обладает хорошей упругостью и способен подстраиваться под естественные изгибы человеческой шеи для снижения давления на плечи. Во время изготовления в наполнителе образуются десятки тысяч пористых отверстий, обеспечивающих хорошую вентиляцию, прохладу и свежесть подушке.



Smart Latex Pillow от компании Huawei / Фото gizmochina

Особый дизайн позволяет избежать давления на ушные раковины во время сна на боку. Встроенные датчики отслеживают цикл сна и передают данные в приложение Huawei Smart Life. Пользователи могут получать ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты.



Подушка передает данные в приложение Huawei Smart Life / Фото gizmochina

Подушка может также автоматически отслеживать такие данные, как частота сердечных сокращений и частота дыхания, когда вы лежите.

Цена

Умная подушка имеет розничную цену в 499 юаней, это примерно 76 долларов или 2 155 гривен.