"Умная" лампа для слежения за детьми стала хитом в Китае

Компания ByteDance, которой также принадлежит приложение TikTok, представила лампу с двумя камерами и сенсорным экраном еще в октябре 2020 года. Она помогает родителям следить за детьми во время обучения дома. За первый месяц продали 10 тысяч устройств.

Первая камера лампы обращена к ребенку, другая – передает картинку над ним. Родители используют устройство, чтобы отдаленно следить за детьми, пока те учатся дома из-за пандемии коронавируса.

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Умная лампа

Лампа оснащена сенсорным экраном размером со смартфон, который с помощью искусственного интеллекта дает подсказки к заданиям. А теплый свет не портит зрение детей во время чтения.

Базовая модель стоит 120 долларов. Модернизированная – 170 долларов, она вышла в начале мая и сразу была распродана. Она отправляет родителям оповещения и фотографии, когда дети сутулятся.

ByteDance утверждает, что разработала эту лампу после нескольких месяцев консультаций с двумя тысячами китайских семей.

Некоторые родители даже нанимают для наблюдения за детьми учителей. WSJ приводит в пример владелицу такой лампы на имя Ни Ин из Шанхая. Она потратила 350 долларов за три месяца, чтобы трое учителей ежедневно наблюдали за выполнением домашней работы ее десятилетней дочери с помощью лампы ByteDance.

В 2020 году в китайских школах также начали применять технологии для наблюдения за детьми. Например, учащиеся надевают на голову повязки, которые отслеживают активность мозга и уровень концентрации, а также форму с возможностью отслеживания геолокации. В детских садах используют роботов, которые контролируют посещаемость, проводят занятия и анализируют поведение детей.