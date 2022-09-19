На фотографии, принесшей Реманну главный приз на конкурсе "Астрономическая фотография года" Королевской обсерватории Гринвича в 2022 году, изображена комета Леонарда. Эта необычайно яркая комета была открыта в январе 2021 года, когда она пролетала через Солнечную систему.

Не пропустите Мощная солнечная вспышка нарушила работу радио в Африке и на Ближнем Востоке, но это только начало

Астрономия, миф и искусство прекрасно смешиваются в этом снимке. Он имеет большую ценность для ученых, поскольку элегантно фиксирует событие разъединения,

– сказал в своем заявлении судья конкурса Имад Ахмед.

Ярко Леонард

Комета была названа в честь своего первооткрывателя Грегори Леонарда, старшего научного сотрудника Лунной и планетарной лаборатории Аризонского Университета. Она оказалась очень яркой – ее можно заметить невооруженным глазом.

Снимок Ремана, сделанный к Рождеству 2021 года, демонстрирует хвост кометы Леонарда, иначе известный как кома, во всей его красоте. Кометы становятся видимыми, когда они сбрасывают любые летучие материалы, включая пыль и газы, проходя через внутреннюю Солнечную систему. Это происходит под влиянием разных факторов, в том числе солнечного ветра.



Комета Леонард / Фото Джеральда Реманна

Комета встретила свою гибель и распалась во время сближения с Солнцем в январе 2022 года. Ее вспышка на небе дала астрофотографам много возможностей рассмотреть ее поближе.

Кстати, среди других лучших работ конкурса было потрясающее изображение Международной космической станции, проходящей перед лунным Морем Спокойствия.



МКС на фоне Луны / Фото Andrew McCarthy