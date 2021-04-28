О смерти Коллинза 28 апреля рассказали его родные. По их словам, бывший астронавт длительное время боролся с онкологией.
Актуально Кто такой Майкл Коллинз: жизнь забытого астронавта Apollo 11
Последние дни он провел мирно, рядом с семьей. Майк всегда сталкивался с жизненными вызовами с изяществом и смирением. Точно так же сталкнулся со своим последним вызовом. Мы будем страшно по нему скучать,
– говорится в сообщении родных.
В НАСА уже отреагировали на смерть Коллинза. Там заявили, что он был настоящим пионером: "Некоторые называли его самым одиноком человеком в истории – в то время, когда его коллеги впервые ходили по Луне, он помог нашей нации достичь определяющей вехи".
Умер Майкл Коллинз / Фото NASA
Что известно о Майкле Коллинзе
Источник: Википедия
- Астронавт родился в Риме. Он побывал в космосе дважды – в 1966 и 1969 годах.
- Первый его полет был на "Джемини-10", а второй – на "Аполлон-11".
- Когда Нил Армстронг и Эдвин Олдрин совершили первую высадку на поверхность Луны, Коллинз пилотировал космический корабль на орбите.
- Он один из 24 человек, которые летали на Луну. За это полет в 1970 году Коллинза наградили медалью NASA "За выдающиеся заслуги".
- В честь астронавта назвали астероид "6471-Коллинс"