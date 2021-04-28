О смерти Коллинза 28 апреля рассказали его родные. По их словам, бывший астронавт длительное время боролся с онкологией.

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Последние дни он провел мирно, рядом с семьей. Майк всегда сталкивался с жизненными вызовами с изяществом и смирением. Точно так же сталкнулся со своим последним вызовом. Мы будем страшно по нему скучать,

– говорится в сообщении родных.

В НАСА уже отреагировали на смерть Коллинза. Там заявили, что он был настоящим пионером: "Некоторые называли его самым одиноком человеком в истории – в то время, когда его коллеги впервые ходили по Луне, он помог нашей нации достичь определяющей вехи".



Умер Майкл Коллинз / Фото NASA

Что известно о Майкле Коллинзе

Источник: Википедия