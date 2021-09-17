Умер Клайв Синклер – пионер компьютерной техники и создатель ZX Spectrum

В возрасте 81 года умер Клайв Синклер – британский предприниматель и бывший владелец компании, которая в 1982 году выпустила микрокомпьютер ZX Spectrum. О смерти изобретателя сообщила его дочь Белинда.

Известно, что Синклер длительное время болел. Он умер утром 16 сентября у себя дома в Лондоне.

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Чем известен Клайв Синклер

Предприниматель изобрел карманный калькулятор, но он наиболее известен тем, что популяризировал домашний компьютер, сделав его относительно доступным в британских магазинах.



Домашний компьютер ZX Spectrum / Фото Wikipedia

Первого марта 1980 года его компания Sinclair Research Ltd представила домашний игровой компьютер ZX80 на процессоре Z80 компании ZiLOG. Началась эра доступных домашних компьютеров, за что вскоре Клайв Синклер был удостоен дворянского титула и рыцарского звания.

После выпуска ZX80 на рынке появилась проще и несколько дешевле версия ZX81, а чуть позже – в 1982 году мир увидел настоящий шедевр – домашний компьютер ZX Spectrum, который стал популярным в Европе. Общие продажи компьютера составили более 5 миллионов экземпляров.



Клайв Синклер и компьютер ZX81 / Фото FT

Интересно, что с учетом множества клонов, и копий, в том числе и в СССР, общее количество проданных ZX Spectrum достигает невероятных цифр.

Также Клайв Синклер создавал другие устройства, например калькуляторы, а в 1985 году выпустил трехколесный одноместный электромобиль Sinclair C5. Он стал коммерческим провалом, после которого Синклер продал свой компьютерный бизнес.



Трехколесный автомобиль Sinclair C5 / Фото The Telegraph

Бешеная популярность ZX Spectrum

В мире до сих пор множество сообществ энтузиастов экосистемы ZX Spectrum. Познакомиться с ней можно даже не имея компьютера. Существует множество эмуляторов, хотя также время от времени появляются проекты по переизданию компьютера.

Сам сэр Клайв в последние годы относился к современным компьютерам с предубеждением. По признанию в интервью его близких, он не понимал, зачем нужны эти тонны памяти и неограниченное количество гигагерц.

На смерть Синклера отреагировал миллиардер и изобретатель Илон Маск. В своем твиттере он попрощался с коллегой и заявил, что ему нравился его компьютер.