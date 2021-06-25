Помните, что безопасность в сети на 90% зависит от вас. По данным Hootsuite, в 2021 году человек проводит почти 7 часов онлайн ежедневно, и этот показатель растет.

Полезно Все, что должен знать бизнес о фишинге: как защитить себя

За это время пользователь успевает отправить десятки (а порой и сотни) сообщений друзьям и знакомым, опубликовать посты и фотографии в социальных сетях, заказать доставку продуктов и других товаров и оплатить счета за коммунальные услуги с помощью смартфона. Это сотни тысяч байтов личной информации онлайн. Однако, действительно ли она защищена в сети и защищена ли вообще?

Что делать, чтобы уберечь собственные данные от утечки

Как мы уже отмечали, 90% нарушений безопасности пользователей онлайн происходят по вине самих пользователей. Одной из наиболее распространенных ошибок является незнание элементарных правил безопасного поведения в интернете. Мы собрали несколько простых советов, следуя которым вы сможете защитить себя и свои данные онлайн.

1. Используйте мессенджеры со сквозным шифрованием

Узнайте, как именно конкретное приложение шифрует вашу переписку при пересылке. Сквозное шифрование – это метод защиты данных, который переводит информацию в зашифрованный вид (шифротекст), который почти невозможно взломать без "ключа".

Выбирайте приложения, которые работают со сквозным шифрованием информации – оно позволяет скрыть содержимое чатов для всех, за исключением отправителя и получателя, которому сообщение и было адресовано.

2. Выбирайте надежные пароли

Дата рождения, имя_фамилия, qwerty – не вариант. Придумайте уникальный пароль, который будет содержать как цифры, так буквы и знаки. Не храните пароли на листочке или в заметках в приложениях смартфона. Постарайтесь запомнить пароль и периодически обновлять его – например, раз в полгода.



Надежный пароль – залог безопасности / Фото Unsplash

3. Поинтересуйтесь, какие данные собирает приложение

Прежде, чем начать пользоваться приложением или ресурсом, поинтересуйтесь его политикой по передаче ваших данных третьим лицам. Некоторые платформы могут распространять информацию о вашем поле, возрасте, геолокации, интересах, занятости и даже беседах с друзьями, чтобы поделиться ею с рекламодателями.

Эта информация обрабатывается и затем может быть передана рекламодателям и сторонним организациям для рекламных целей. Чтобы выяснить это, обратите внимание на следующие пункты в политике приложения:

раскрытие информации;

реклама;

файлы cookies;

передача третьим лицам.

Стоит поинтересоваться, какие данные собираются приложением, как они обрабатываются и как раскрываются.

4. Не открывайте ссылки от незнакомых контактов.

Наиболее популярным способом обмана является фишинг (мошенничество в интернете с целью получения доступа к личным данным пользователей). Если вы не знакомы с отправителем лично или сомневаетесь в безопасности содержания, лучше не рисковать и воздержаться от переходов по ссылкам и загрузки файлов от незнакомцев.



Будьте внимательны относительно сообщений от неизвестных абонентов / Фото Viber

Интересно Без домашнего маркетинга и с фокусом на команде: 5 советов, как вывести стартап за границу

5. Выбирайте мессенджеры, в которых есть дополнительные функции безопасности

Забота о собственной безопасности никогда не бывает чрезмерной, поэтому лучше выбрать приложение, которое имеет дополнительные функции, направленные на защиту Ваших персональных данных. Не лишним будет, если приложение имеет такие функции, как:

абсолютная конфиденциальность (возможность скрыть свой статус online/offline и статус входящих сообщений – прочитанное/непрочитанное);

блокировка неизвестных абонентов;

исчезающие сообщения;

скрытые чаты (в которые можно войти с пин-кодом).

Благодаря этим функциям можно установить лимит времени просмотра сообщения, запретить звонки от неизвестных контактов, скрывать из общего списка чатов важные переписки, установить невозможность переслать сообщения из чата, делать скриншоты. Так все ваши важные переписки будут надежно защищены.