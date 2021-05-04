Такую инновацию внедряет в жизнь финская компания Trombia Technologies. Полностью автоматизированный робот-пылесос Trombia Free уже убирает велосипедную улицу Баана, что в Хельсинки. По ночам он чистит другие улицы столицы Финляндии.

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Trombia Free подметает улицу: смотрите видео онлайн

Робопылесос имеет 3,52 метра в длину и 2,3 метра в ширину. Ширина может увеличиться до 3 метров, если установить дополнительные щетки для уборки.

Робот оснащен камерами и лидарами, что позволяет ему успешно работать полностью автономно и самостоятельно избегать столкновений с окружающими предметами.

Что такое лидар?

Это устройство для измерения расстояния с помощью лазера. Он точно замеряет время, которое проходит между началом работы лазера и возвращением его в приемник вследствие отражения от поверхности. Благодаря лидарам можно создавать трехмерную карту поверхности.

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Максимальная скорость движения Trombia Free достигает 25 километров в час. Однако во время уборки машина, как правило, движется со скоростью 2-6 километров в час. В таком режиме робот может работать до 17 часов.

В Норвегии и Германии тестовые машины могут появиться уже летом 2021 года. Продажи первых серийных роботов начнутся в 2022 году.