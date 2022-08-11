Тестирование нового сервиса было проведено в июле. С сегодняшнего дня он уже доступен для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
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О приложении
Как сообщает пресс-центр Укрзализныци, пользователи смогут:
- приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
- вернуть билеты;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
- найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
- получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.
Оплатить билеты можно непосредственно в мобильном приложении картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или же можно ввести данные банковской карты и сохранить их для будущих оплат.
Интерфейс приложения Укрзализныци / Коллаж 24 канала / Фото Укрзализныця
Следующим этапом для Укрзализныци станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуги вокзальных портеров, поиск затерянных вещей, бронирование лаунжа и прочее.